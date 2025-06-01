الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية.. وضبط جميع المتورطين

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أطراف مشاجرة عنيفة شهدتها محافظة الشرقية، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة فاقوس، وذلك عقب تداول فيديو يوثق الواقعة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية.. وضبط جميع المتورطين
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية.. وضبط جميع المتورطين

 

 فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

 

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدموا خلالها أسلحة بيضاء وعصا خشبية، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين.

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وبفحص الواقعة، تبيّن أنه لم ترد ثمة بلاغات رسمية إلى قسم الشرطة بشأن الحادث، إلا أن جهود التحري أسفرت عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهم طرف أول (أحد الأشخاص)، وطرف ثانٍ (شخصان)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بوقوع مشادة كلامية بينهم على خلفية المزاح، تطورت إلى مشاجرة استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية، والتي تم ضبطها بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

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