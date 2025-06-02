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حوادث

الشيطان يكمن في توك توك.. شاب يقتل والده بشبرا الخيمة (تفاصيل)

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على شاب أقدم على قتل والده، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على "توك توك"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

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بلاغ بسقوط شخص قتيلًا في مشاجرة

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص جثة هامدة إثر مشاجرة عنيفة في نطاق عزبة عبدالغني.

مشاجرة بين الأب والابن تنتهي بجريمة قتل

كشفت التحريات التي قادها المقدم مصطفى دياب أن المتهم ويدعى "عمر.م.ع.ا"، يبلغ من العمر 18 عامًا، ويعمل سائق توك توك، نشبت بينه وبين والده "محسن.ع.ا" مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على ملكية أو استخدام "توك توك".

وأوضحت التحريات أن الابن أقدم على كسر زجاجة وطعن والده بها، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

ضبط المتهم وأمر بحبسه

عقب تقنين الإجراءات، وبقيادة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي، والنقيب أمير عز الدين، والنقيب كريم عبادة، والنقيب عبد الونيس خالد – معاونو مباحث قسم ثان شبرا الخيمة – تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول ملابسات الجريمة وظروفها.

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