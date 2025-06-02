الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

سرقة هاتف كلمة السر، حل لغز العثور على جثة أفريقي مقيد أسفل سرير فى بولاق الدكرور

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من حل لغز العثور على جثة شاب أفريقي في حالة تعفن ومكبل بالحبال، أسفل سرير داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص من جنسيته ذاتها، أقدموا على الجريمة بدافع الشك في سرقته هاتف أحدهم.

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تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية المؤجرة لأحد الأشخاص من جنسية أفريقية. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث تم اكتشاف جثة شاب يُدعى "أ.أ"، يبلغ من العمر 26 عامًا، في حالة تعفن متقدم، ومقيد اليدين والقدمين، أسفل سرير داخل الشقة.

 

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة وسجلات المقيمين بالعقار، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم: "ع.م" – مستأجر الشقة "ب.م" – 28 عامًا، عامل،"ع.م" – صديق مشترك، وجميعهم يحملون ذات جنسية المجني عليه.

وبضبطهم ومواجهتهم، أقروا بارتكاب الجريمة، موضحين أنهم استدرجوا المجني عليه إلى الشقة، بعد شكهم في سرقته هاتف محمول يخص أحدهم، ثم قاموا بتقييده والتعدي عليه بالضرب المبرح لإجباره على الاعتراف، إلا أنه فارق الحياة أثناء الاعتداء، ففروا هاربين وتركوه داخل الشقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت تشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة بدقة، واستكمال التحقيقات في ملابسات الجريمة.

 

 

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