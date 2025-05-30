أخبار مصر: دهس سائق سيارة نقل لابنه النائم يهز الشرقية، نص مقترح ويتكوف عن حرب غزة، نصيحة الخطيب لإمام عاشور بشأن الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كان نايم تحت العربية وأبوه ما يعرفش، سائق سيارة نقل يدهس ابنه داخل شركة شهيرة بالعاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادثًا مأساويًّا أودى بحياة شاب يبلغ من العمر18 عامًا، يعمل مساعدًا على سيارة نقل مملوكة لوالده، وذلك أثناء أداء عمله في إحدى شركات نقل السجاد.

في 13 نقطة مفصلة، النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نص مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة ترقيات موسعة شملت عددًا من القيادات داخل قطاع البترول الذين أوكلت إليهم رئاسة بعض الشركات، وذلك في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتطوير الأداء داخل الشركات التابعة.

المغرب في مجموعة الموت، قرعة كأس العالم للشباب تشيلي 2025

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا تشيلي 2025 والمقرر له خلال الفترة بين 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة 24 فريقًا موزعين على 6 مجموعات في كل واحدة منتخب من كل مستوى.

أيام مفترجة، ريهام سعيد تعلن الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب بعد اتهامه بتشويه وجهها (فيديو)

دي أيام مفترجة وراحة البال أهم شيء في الكون، بهذه الكلمات أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إتمام الصلح بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، اتهمته في بلاغ رسمي بالتسبب في "تشويه وجهها" نتيجة خطأ طبي.

"كتف الأبوة"، طبيب يكشف سبب آلام كتف ولي عهد الأردن (صور)

كشف الطبيب الأردني زيد مضحي السبب الحقيقي لآلام يعاني منها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو ليس ناتجًا عن تدريبات رياضية أو مهمات رسمية، بل عن «كتف الأبوة».

فيديو مرعب، طيار "تجمد" بين السحب بلا أكسجين ومعجزة أنقذته في اللحظة الأخيرة

كاد الطيار المظلي الصيني بينج يوجيانج يفقد حياته لكن معجزة أنقذته من تيار هوائي قوي رفعه فجأة إلى الغلاف الجوي العلوي فوق جبال تشيليان بمقاطعة جانسو وسط الصين.

هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي ومترو الخط الثالث، تعديلًا مؤقتًا لتشغيل القطار الكهربائي اليوم الجمعة على أن يعود إلى نفس المواعيد الطبيعية بداية من غد السبت.

إمام عاشور: الخطيب قال لي اوع تعادي جمهور الزمالك وبعتذر للكابتن حسام حسن للمرة الرابعة

قال إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي: "الكابتن محمود الخطيب راجل نضيف أوي، مش عايز حاجة منك إلا أنك تعطي النادي 100% وعايزك تركز في الملعب وداعم للفريق كله وفي ضهرنا على طول".

3 تحفظات لحماس على مقترح ويتكوف، ما هي؟

كشفت تقارير صحفية النقاط التي اعترضت عليها حركة حماس، بشأن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب في قطاع غزة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طاهر أبو زيد: الأهلي حقق لقب الدوري بــ"توليفة طوارئ" واحتفال بيراميدز يعكس الفوضى

قال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق: "لا بد من الإشادة بالإنجاز الذي حققه النادي الأهلي وفوزه بالدوري لأنه تحقق في ظروف قاسية جدًّا وصعبة مع تغيير المدرب في الخطوات الأخيرة من نهاية المسابقة، والاستعانة بعناصر شابة وعلى رأسها عماد النحاس ومحمد شوقي، ومحمد يوسف، وهي توليفة طوارئ في ظروف صعبة وقاموا بدورهم وأعادوا بناء الفريق في وقت قياسي".

مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)

فجرت الإعلامية ريا أبي راشد مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أنها تقترب من خوض تجربة التمثيل لأول مرة، بعد تقديمها عددًا من الأدوار الصوتية فقط.

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 13 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 30 من مايو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 14 مسجدًا، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

ترامب يأمر البنتاجون بوقف التنسيق مع إسرائيل بشأن "ضرب إيران"

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع (بنتاجون) والجيش، بوقف التنسيق مع إسرائيل بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران، حسبما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس.

التهم الموجهة لقائد السيارة الذي دهس حشدا لجماهير ليفربول أثناء احتفالهم بالدوري

وجهت السلطات البريطانية تهمة التسبب في الإيذاء الجسدي الخطر عمدًا، الخميس، لقائد السيارة البريطاني الذي دهس حشدًا من مشجعي ليفربول، أثناء الاحتفال بحصوله على لقب الدوري الإنجليزي وأصاب نحو 80 شخصًا منهم.

كانوا مصممين، إمام عاشور يكشف عن موقف لاعبي الأهلي بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة

قال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: "عدينا بمراحل كثيرة صعبة وفي النهاية نجحنا في تحقيق بطولة الدوري".

القبض على مسجلي خطر قتلا سائقا واقتلعا عينيه والتقطا سيلفي بدمائه في العجمي

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، قتلا سائقا والتقطا سلفي لجريمتهما بعزبة علام في حي العجمي.

قرصنة هاتف كبيرة موظفي البيت الأبيض و"انتحال شخصيتها"

تحقق السلطات الأمريكية في محاولة انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، الخميس.

أول تعليق من أسامة نبيه على مجموعة مصر في مونديال الشباب

علق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم المقرر أن يخوضها الفراعنة في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين.

لمنع تصويرها، تعليم المنوفية تتخذ إجراء الأول من نوعه لتأمين ورقة أسئلة امتحانات الإعدادية

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إجراء جديدًا سيتم تجربته للمرة الأولى فى امتحانات الشهادة الإعدادية التي ستنطلق غدًا السبت بكافة إدارات المحافظة.

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