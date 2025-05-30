كانوا مصممين، إمام عاشور يكشف عن موقف لاعبي الأهلي بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة

إمام عاشور، قال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: "عدينا بمراحل كثيرة صعبة وفي النهاية نجحنا في تحقيق بطولة الدوري".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة "إم بي سي مصر 2": "قعدنا مع بعض بعد خروجنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا من صن داونز، واتكلمنا مع بعض وقلنا لازم نفكر في الدوري، واللاعيبة كانت رجالة".

وأكد: لم نشعر أن الدوري بعيدًا عن الأهلي ولكن الموسم الحالي كان صعبًا، وكان كل تركيزنا منصب على الفوز بالـ 6 مباريات الأخيرة دون النظر في نتائج بيراميدز.

ولفت إلى أن الكابتن عماد النحاس كان حريصًا على العلاقة الإنسانية بين اللاعبين وقربنا من بعض، وأن نكون في حالة جيدة لتقديم أفضل أداء.



وأشار: "من أول يوم لي في الأهلي وجميع اللاعبين كانوا عندهم رغبة إني أكون ناجح وفي مقدمتهم كهربا اللي كان داعم ليَّ بقوة".



سر لياقة إمام عاشور

ولفت: "اشتغلت مع إسلام جمال المعد البدني الفترة الماضية، وأشكره على جهده معي ويحسب له الحالة البدنية القوية التي ظهرت عليها مؤخرًا".

وعن مباراة صن داونز، علق إمام عاشور: "ما عنديش تفسير للخروج من البطولة الإفريقية ولكن هي دي الكورة احنا كنا متعهدين كلعيبة إننا نموت نفسنا وما نخسرش في جنوب إفريقيا".

وأشار: "بعد خروجنا من دوري أبطال إفريقيا مكنش ينفع نخسر من بيراميدز، اللاعيبة كلها بتتعب وما حدش بيشوفني بنتمرن إزاي واللي بيعطي 100% بقى يعطي 200%، وفي ماتش صن داونز في جنوب إفريقيا موتنا نفسيًّا، وفي اللعبة الشهيرة ليا في نهاية مباراة بيراميدز لما شُفت أوباما كنت عارف إنه هيروح على الجون فقلت لازم أقطعها بكل عزيمة وأرجع بيها لجون بيراميدز وما ينفعش تخلص إلا لما نجيبها جون التعادل، بجد الـ 10 دقايق اللي في ماتش.

قصة روح الفانلة الحمراء

وعن روح الفانلة الحمراء، علق إمام عاشور: "لما روحت الأهلي فعلًا لقيتها واحنا بنلعب لآخر دقيقة، ومفيش حاجة اسمها خسارة في الأهلي، أنت بتلعب على ألقاب وبطولات، والموضوع ده ما عملش ضغط عليَّ".

لقطة إمام عاشور مع مدرب بيراميدز

وعن لقطته مع المدير الفني لبيراميدز: "هو نزل الملعب وكان ناقص دقيقة، فكنت بكلم أحمد زاهر لإن علاقتي به كويسة، فلقيته دخل الملعب فقلت له اطلع برة علشان وقتها ضيع علينا دقيقة أو دقيقتين".



موقف فريق الأهلي من مباراة القمة

وعن أزمة مباراة القمة والاعتذار عن لعب مباراة الزمالك، أكد إمام عاشور: "الفرقة كانت عايزة تلعب الماتش وكان فيه تصميم وعملنا مليون حملة علشان نروح الماتش لكن ده كان قرار الإدارة إننا ما نلعبش الماتش ونحترم طبعا قرار الإدارة والكابتن محمود الخطيب، وبعدها لم أحبط إن الدوري ابتعد".

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