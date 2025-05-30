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رياضة

أول تعليق من أسامة نبيه على مجموعة مصر في مونديال الشباب

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

كأس العالم للشباب، علق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم المقرر أن يخوضها الفراعنة في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين.

وقال إنها قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة وأن المنتخبات المشاركة هى الأفضل من كل أنحاء العالم.

 

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

أسامة نبيه وحمادة أنور في قرعة مونديال الشباب، فيتو
أسامة نبيه وحمادة أنور في قرعة مونديال الشباب، فيتو

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وانا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري. 

 

برنامج إعداد قوي

ومن جانبه قال حمادة أنور المدير الإداري الذى رافق نبيه فى رحلة حضور القرعة بتشيلي إن الفراعنة قادرون على إسعاد جماهيرهم، مشددًا على أنه يوجد برنامج إعداد قوي سيضم كل اللاعبين المتميزين من المحترفين والمحليين بحثا عن التشكيل الأفضل لتمثيل مصر فى هذا المعترك العالمي الكبير.

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