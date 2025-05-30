الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

لمنع تصويرها، تعليم المنوفية تتخذ إجراء الأول من نوعه لتأمين ورقة أسئلة امتحانات الإعدادية

طلاب، فيتو
طلاب، فيتو

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إجراء جديدًا سيتم تجربته للمرة الأولى فى امتحانات الشهادة الإعدادية التي ستنطلق غدًا السبت بكافة إدارات المحافظة.

وكشف وكيل تعليم المنوفية في تصريحات لـ فيتو على أنه سيتم طباعة اسم كل طالب على ورقة الأسئلة التي سيتسلمها داخل اللجنة، لافتًا أن ذلك يأتي لتأمين ورقة الأسئلة بشكل كبير والوصول إلى الطالب الذي سيقوم بتصوير الورقة إن حدث ذلك.

تعليم المنوفية تحذر طلاب الشهادة الإعدادية من التجاوز مع المراقبين

كما كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن إجراءات رادعة سيتم اتخاذها ضد من يتجاوز من طلاب  الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية بدءًا من غد السبت حتى الأربعاء.

وأكد وكيل تعليم المنوفية في تصريحات لـ فيتو أنه سيتم إلغاء الامتحان لمن يتجاوز ضد الملاحظ سواء بالقول أو الفعل، جاء ذلك بعد شكاوى عددًا من الملاحظين من اعتداء طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية عليهم أثناء امتحانات الترم الأول.

 

تعليم المنوفية تكشف سبب عدم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي وقت سابق كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة المنوفية، سبب عدم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني وإجرائها بنظام الورقة العادية. 

وقال وكيل تعليم المنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو: "طبقنا تجربة جديدة في امتحانات الترم الأول لمنع تسريب ورقة الأسئلة، ونجحت التجربة، لذلك نسقنا مع الوزارة لعدم تغيير نظام الامتحانات وهو ما وافقت عليه الوزارة".

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن الهدف من تطبيق نظام البوكلت في الامتحانات هو الحد من تسريب ورقة الأسئلة، وهو ما نجحنا فيه بالترم الأول دون تغيير النظام.

 

وكيل التعليم بالمنوفية يكشف تفاصيل أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة العادية

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قال إن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون بنفس نظام السنوات السابقة ولن تكون بنظام البوكلت.

وأشار وكيل التعليم بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن المنوفية ليست المحافظة الوحيدة التي ستعقد فيها الامتحانات بنظام السنوات السابقة.

 

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 بالمنوفية

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أعلنت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 لجميع المراحل التعليمية.

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