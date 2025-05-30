بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة ترقيات موسعة شملت عددًا من القيادات داخل قطاع البترول الذين أوكلت إليهم رئاسة بعض الشركات، وذلك في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتطوير الأداء داخل الشركات التابعة.

وتضمنت الحركة تعيين عدد من القيادات على النحو التالي:

المهندس محمد أحمد محمد إسماعيل نائبًا لرئيس شركة مشروعات الغاز الطبيعي "غاز مصر".

المهندس محمد حسن إبراهيم حسن رئيسًا للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك".

المهندس خالد محمد عمر رسلان رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “كار جاس”.

المهندس سيد أحمد عبد الفتاح سليم رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "رشيد للبترول".

المهندس إسلام محمد محمود بسيوني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز.

الكيميائي إبراهيم فوزي إبراهيم موافي رئيسًا لمجلس إدارة شركة "النيل للبترول".

المهندس ياسر ذكي أحمد عزب رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "حلول لتطبيقات الغاز".

المحاسب حسام أبو المواهب محمد التوني رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ميدور للكهرباء".



تأتي هذه الحركة في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء ودعم برامج التطوير والتحديث الشامل بقطاع البترول، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية.

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