الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

قرصنة هاتف كبيرة موظفي البيت الأبيض و"انتحال شخصيتها"

كبيرة موظفي البيت
كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، فيتو

تحقق السلطات الأمريكية في محاولة انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، الخميس.

 

وأفاد التقرير أن وايلز أبلغت زملاءها أن هاتفها المحمول تعرض للقرصنة، مما سمح لمنتحل شخصيتها بالوصول إلى أرقام هواتف خاصة.

لكنها أكدت أن الحادث طال هاتفها الشخصي، لا الرسمي.

وحسب "وول ستريت جورنال"، ففي الأسابيع الأخيرة تلقى أعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات وكبار المديرين التنفيذيين في شركات أمريكية وشخصيات أخرى، رسائل ومكالمات من شخص ادعى أنه وايلز.

ولم يستجب البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لطلبات التعليق من الصحيفة الأمريكية.

ويواجه البيت الأبيض أزمة تتعلق بأمن المعلومات، وذكرت "رويترز" مؤخرا أن شخصا اخترق خدمة الاتصالات التي استخدمها مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، واطلع على رسائل من عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين.

وفي أواخر العام الماضي، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتقد أن حملة تجسس إلكتروني صينية واسعة النطاق تعرف باسم "إعصار الملح"، استهدفت وسجلت مكالمات هاتفية لشخصيات سياسية أمريكية رفيعة المستوى.

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