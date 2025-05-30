الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم، وتوقعت أن يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة، شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الجمعة 30-5-2025 في محافظة الفيوم


طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  21  ودرجة الحرارة العظمى 37
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس اليوم الجمعة الطقس اليوم الطقس درجات الحرارة اليوم الجمعة درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة، شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

شبورة مائية وأمطار خفيفة، الأرصاد تعلن طقس الغد

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

بزيادة 229%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الخرفان في 20 عاما

كان نايم تحت العربية وأبوه ما يعرفش، سائق سيارة نقل يدهس ابنه داخل شركة شهيرة بالعاشر من رمضان

بزيادة تصل لـ 210%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 20 عامًا

فيديو مرعب، طيار "تجمد" بين السحب بلا أكسجين ومعجزة أنقذته في اللحظة الأخيرة

أسعار الفاكهة اليوم، انهيار البطيخ والعنب الأسود والشمام والبرقوق يواصلان الارتفاع

أول تعليق من أسامة نبيه على مجموعة مصر في مونديال الشباب

الطريق إلى "جيش قوي"، كيم جونج أون يشرف على مسابقة مدفعية عسكرية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية