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رياضة

طاهر أبو زيد: الأهلي حقق لقب الدوري بــ"توليفة طوارئ" واحتفال بيراميدز يعكس الفوضى

الكابتن طاهر أبو
الكابتن طاهر أبو زيد، فيتو

قال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق: "لا بد من الإشادة بالإنجاز الذي حققه النادي الأهلي وفوزه بالدوري لأنه تحقق في ظروف قاسية جدًّا وصعبة مع تغيير المدرب في الخطوات الأخيرة من نهاية المسابقة، والاستعانة بعناصر شابة وعلى رأسها عماد النحاس ومحمد شوقي، ومحمد يوسف، وهي توليفة طوارئ في ظروف صعبة وقاموا بدورهم وأعادوا بناء الفريق في وقت قياسي".

 

انهيار الأهلي مع كولر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "الأسابيع الأخيرة من عمر كولر في الأهلي الأهلاوية كلهم حسوا أن الفريق بينهار، والشكل العام لهيكل الفريق بحجم الأهلي كان فيه مشاكل، والقلق والتوتر وصل لأوضة اللبس".

 

نجاح الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس

وتابع: "كان هناك انهيار في فريق الأهلي مع كولر، وفي النهاية أهنئ أبناء النادي الأهلي الذين نجحوا في تحويل الظروف الصعبة إلى نهاية سعيدة".

 

رأي طاهر أبو زيد في احتفال بيراميدز ببطولة الدوري

وعن احتفال بيراميدز  بعد نهاية مباراتهم مع سيراميكا، علق طاهر أبو زيد: "أشك بأن يكون قرار المحكمة الرياضية الدولية في صالح بيراميدز واهدائه لقب الدوري، لا أعتقد شكوى بيراميدز لن يؤخذ بها".


وتابع: "مشهد احتفال بيراميدز يعكس حال كرة القدم المصرية والفوضى التي تعم الشارع الرياضي والكروي والمسؤول عنها من يدير الكرة في مصر من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والتداخل والمناطحة ما بين الرابطة والاتحاد ولولا هذه المناطحة لما حدثت مباراة الأهلي والزمالك، لو فيه توافق وحسن نوايا واحترام للوائح والمتابعين والبلد لم تحدث أزمة مباراة القمة".

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