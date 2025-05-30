المغرب في مجموعة الموت، قرعة كأس العالم للشباب تشيلي 2025

قرعة كأس العالم للشباب، أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا تشيلي 2025 والمقرر له خلال الفترة بين 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة 24 فريقًا موزعين على 6 مجموعات في كل واحدة منتخب من كل مستوى.

مجموعات كأس العالم للشباب 2025

المجموعة الأولي: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما.

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا.

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة - كالدونيا الجديدة - فرنسا - جنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيريا.

وتضم كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا الفريقين الأكثر تتويجًا بالبطولة: الأرجنتين، بستة ألقاب، والبرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، فيما تُعد كاليدونيا الجديدة هي الدولة الوحيدة التي ستشارك لأول مرة.

وتتكون البطولة من 24 فريقًا، من بينها مصر، وتأتي على النحو التالي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: مصر، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا.

الكونكاكاف: كوبا، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي الدولة المضيفة، كولومبيا، باراجواي.

تصنيف منتخبات كأس العالم للشباب

وتضم مستويات المنتخبات المشاركة بالمونديال كلًّا من:

- المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - الولايات المتحدة - كوريا الجنوبية - البرازيل - كولومبيا.

- المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك.

- المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب إفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج.

- المستوى الرابع: مصر - السعودية - باراجواي - كوبا - المغرب - كاليدونيا الجديدة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة شارك فى ورشة عمل فور وصوله إلى تشيلي لحضور قرعة كأس العالم.



ويضم وفد الجهاز الفني للمنتخب المصري كلا من: الكابتن أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي نهائيات كأس العالم، بعد أن نظمت النسخة التي أُقيمت عام 1987، حين كانت تُعرف باسم بطولة العالم للشباب، وفي تلك المناسبة، تغلبت يوغوسلافيا على ألمانيا الغربية بركلات الترجيح لتتوّج باللقب، كما استضافت تشيلي كأس العالم لكرة القدم عام 1962، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2008، وكأس العالم تحت 17 سنة 2015.

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