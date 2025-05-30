مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)

فجرت الإعلامية ريا أبي راشد مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أنها تقترب من خوض تجربة التمثيل لأول مرة، بعد تقديمها عددًا من الأدوار الصوتية فقط.

وقالت ريا أبي راشد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "مؤخرًا اتعرض عليَّ ويمكن أخوض تجربة التمثيل، لكن مش دور رئيسي".

أوضحت ريا أبي راشد سبب تفكيرها في خوض تجربة التمثيل قائلة: "لأنه أفتكر لقيت الشخص المناسب لخوض تجربة التمثيل معه، وما فيني أقول هو مين لأنه ما تأكد أي شيء".

وأضافت ريا أبي راشد: "هذه فرصة مناسبة لأعرف إذا عندي موهبة بالتمثيل أم لا، والدور سيكون ضمن عمل عربي".

وحضرت ريا أبي راشد فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، الذي شهد حفل افتتاحه حضور عدد من النجمات العرب وهن أمينة خليل ويسرا ونادين نسيب نجيم.

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