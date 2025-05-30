القبض على مسجلي خطر قتلا سائقا واقتلعا عينيه والتقطا سيلفي بدمائه في العجمي

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، قتلا سائقا والتقطا سلفي لجريمتهما بعزبة علام في حي العجمي.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مباحث قسم شرطة الدخيلة برئاسة المقدم فادي أبو الدهب، بورود بلاغ بحادث قتل سائق علي يد مسجلين جنائي أحدهم بعين واحدة والآخر به عاهة في قدمه.

توجهت قوة من القسم لمكان البلاغ،، حيث تبين أن عاطلين لهما معلومات جنائية، تعديا بأسلحة بيضاء على الشاب ولم يتركاه إلا بعد سقوطه جثة هامدة.

بدأت الواقعة عندما تدخل شاب بسيط يعمل سائقًا – لفض شجار قديم بين أحد الجناة وآخر، في محاولة منه لإنهاء الخصومة بشكل سلمي. لكن الخير الذي نواه، قوبل بشرٍ مطلق.

وأثناء وقوفه أمام ورشة الميكانيكي لإصلاح سيارته، باغته أفراد العصابة، وهم يحملون أسلحة بيضاء، وانهالوا عليه بالطعنات، وقاموا باقتلاع عينيه بطريقة وحشية، سقط بعدها الشاب غارقًا في دمائه، فيما كان المعتدون لا يكتفون بجريمتهم، بل قرروا توثيق جريمتهم بـ"صورة سيلفي" مروّعة، تظهرهم ملطخين بدماء ضحيتهم، وقد بدا عليهم الزهو بجريمتهم.

وأكد شهود عيان أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بأسلحة بيضاء لتدخله بفض مشاجرة بينهما وبين آخرين.

وبعد هروب المتهمين تمكنت قوة من مباحث قسم الدخيلة برئاسة المقدم فادي أبو الدهب من القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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