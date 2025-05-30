الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر

قطار العاصمة الكهربائي،
قطار العاصمة الكهربائي، فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي ومترو الخط الثالث، تعديلًا مؤقتًا لتشغيل القطار الكهربائي اليوم الجمعة على أن يعود إلى نفس المواعيد الطبيعية بداية من غد السبت. 

 

حفل الفنون والموسيقى 

وأوضحت الشركة المشغلة لقطار العاصمة الكهربائي أن تعديل التشغيل يأتي استعدادًا للحفل المقام  اليوم الجمعة 30 مايو في العاصمة الإدارية، وبالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق وبتوجيهات من وزارة النقل، وذلك في إطار دعم وتنشيط المشهد الثقافي في مصر.

 

شركة تشغيل الخط الثالث 

وأكدت أن يُقام الحفل في تمام الساعة 9:00 مساءً بمدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر، ومن المقرر غلق أبواب الدخول في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

وتابعت: "لتيسير حركة التنقل من وإلى موقع الحفل، سيتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة للرحلات المتجهة من وإلى محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، مع انطلاق آخر رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 2:30 صباحًا، بواقع قطار كل 10 دقائق.


وأوضحت أنه  يُستأنف العمل بالجدول التشغيلي المعتاد للخط بالكامل اعتبارًا من غد السبت الموافق 31 مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المشغلة للقطار الكهربائى مترو الخط الثالث قطار العاصمة الكهربائى العاصمة الادارية الهيئة القومية للأنفاق

الأكثر قراءة

كان نايم تحت العربية وأبوه ما يعرفش، سائق سيارة نقل يدهس ابنه داخل شركة شهيرة بالعاشر من رمضان

بعد تدخل مدبولي، أستاذ قانون يكشف عن سيناريوهين أمام الحكومة في تعديلات الإيجار القديم

طاهر أبو زيد: الأهلي حقق لقب الدوري بــ"توليفة طوارئ" واحتفال بيراميدز يعكس الفوضى

كانوا مصممين، إمام عاشور يكشف عن موقف لاعبي الأهلي بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة

بالأسماء، إصابة 23 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال وردية بمدينة السادات

رئاسة الجمهورية تؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية اليونانية وعدم المساس بها

لمنع تصويرها، تعليم المنوفية تتخذ إجراء الأول من نوعه لتأمين ورقة أسئلة امتحانات الإعدادية

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية