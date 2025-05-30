كان نايم تحت العربية وأبوه ما يعرفش، سائق سيارة نقل يدهس ابنه داخل شركة شهيرة بالعاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادثًا مأساويًّا أودى بحياة شاب يبلغ من العمر18 عامًا، يعمل مساعدًا على سيارة نقل مملوكة لوالده، وذلك أثناء أداء عمله في إحدى شركات نقل السجاد.

حالة من الحزن الشديد بعد مصرع شاب أسفل سيارة والده بالشرقية

وبحسب التحريات الأولية، فقد توقّف الشاب ويدعى"جمعة.م" مقيم بنطاق محافظة الشرقية لأخذ قسط من الراحة واستلقى أسفل السيارة دون علم والده وعند تحرّك الأخير بالسيارة، دون أن يدرك وجود نجله أسفلها، تعرض الشاب للدهس، ما أدى إلى وفاته في الحال.

الحادث خلّف حالة من الحزن الشديد داخل الأسرة، وصدمة كبيرة للأب، الذي لم يكن يتخيّل أن تنقلب لحظة العمل إلى كارثة مأساوية تُفجِع قلبه بفقدان ابنه.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات من قِبل الجهات المختصة.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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