أيام مفترجة، ريهام سعيد تعلن الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب بعد اتهامه بتشويه وجهها (فيديو)

دي أيام مفترجة وراحة البال أهم شيء في الكون، بهذه الكلمات أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إتمام الصلح بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، اتهمته في بلاغ رسمي بالتسبب في "تشويه وجهها" نتيجة خطأ طبي.

وقالت ريهام سعيد في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستجرام" ظهرت فيه إلى جانب شقيقة الدكتور نادر صعب: "في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتور نادر صعب وهدى أخته. أهلًا وسهلًا في مصر، وراحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون".

تطورات أزمة ريهام سعيد ونادر صعب

وكانت الأزمة بين ريهام سعيد ونادر صعب قد تصاعدت في وقت سابق، بعد أن استغاثت الإعلامية المصرية من مطار بيروت، إثر منعها من دخول لبنان ووقف تصاريحها، فقد اتهمت صعب حينها باستخدام نفوذه ضدها، قبل أن ينفي ذلك جملة وتفصيلًا.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" حينها: من فضلكم، حد يتواصل مع السفارة المصرية.. نادر صعب استخدم نفوذه ووقَّفني في المطار، وأنا جاية أحضر الجلسة. أنا مبخافش يا نادر، ويا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما أنا باجي لبنان.. أنت دكتور شوهتني وأخطأت طبيًّا، محتاج فلوس؟.

تفاصيل الأزمة بين ريهام سعيد ونادر صعب

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد تقدمت في فبراير من العام الماضي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الطبيب اللبناني نادر صعب، وقد اتهمته بإجراء عملية تجميل فاشلة لها، ما نتج عنها تشويه وجهها على حدّ وصفها.

وحينها، قال محمود محمد سليمان كبيش، محامي ريهام سعيد، في بلاغه إن موكلته رغبت في إجراء عملية تجميل لتحسين صورة وجهها، بعدما لاحظته من سقوط في الخدين نتيجة إنقاص وزنها، وطلبت من الطبيب اللبناني نادر صعب إجراء العملية، دون أن يجري أي تدخل جراحي في المناطق من الوجه المحيطة بالعينين، وذكرت له صراحة أنه إذا استدعى الأمر جراحة تجميلية في هذه المنطقة الحساسة، فإنها ستلجأ إلى جراح عيون متخصص.

ولفت كبيش إلى أن ريهام سعيد فوجئت بتدهور تدريجي في ملامح وجهها، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، فضلًا عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى.

نادر صعب يرد على ادعاءات ريهام سعيد

و رد طبيب التجميل نادر صعب، في تصريحاتٍ إعلامية حينها، على تلك الأزمة، وقال: ضميري مرتاح، كوني ألجأ دائمًا للقيام بعملياتي التجميلية وفقًا للأصول الطبية.

وأوضح صعب أنه واجه الكثير من التحديات خلال مسيرته المهنية، إلا أنه كان يحاول دومًا عدم الاستسلام للظروف الراهنة.

وتابع:‏ أنا راضٍ جدًّا على نتائج العملية التي خضعت لها ريهام سعيد، وأنا متصالح مع ذاتي، واتخذت كل الإجراءات القانونية ‏في مصر، وقريبًا سيتم استدعاؤها للتحقيق معها وتبيان الحقيقة.

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