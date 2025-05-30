إمام عاشور: الخطيب قال لي اوع تعادي جمهور الزمالك وبعتذر للكابتن حسام حسن للمرة الرابعة

قال إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي: "الكابتن محمود الخطيب راجل نضيف أوي، مش عايز حاجة منك إلا أنك تعطي النادي 100% وعايزك تركز في الملعب وداعم للفريق كله وفي ضهرنا على طول".

إمام عاشور يكشف عن كواليس حديثه مع الكابتن الخطيب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “إم بي سي مصر 2”: "اتكلم معايا 3 مرات خلال عامين، ونفسي يتكلم معايا على طول والله، أول مرة بيني وبينه أول لما جيت النادي كلمني في الموبايل قال لي مبروك وإن شاء الله تبقى قد التحدي معانا ولنا مقابلة".

ولفت: "أول كلمة قالها ليَّ الكابتن محمود الخطيب في أول لقاء، اوعَ تعادي جمهور الزمالك كنا في معسكر النمسا، قال لي ركز في شغلك ومع فرقتك وماتشاتك واحنا منتظرين منك مستوى كويس".

هل قصد إمام عاشور الإساءة لجماهير الزمالك؟

وعن حركة الاحتفال البالونة البيضاء، علق إمام عاشور: "والله ما في نيتي حاجة ولا أسيء لأي أحد ولا أقلل من أي حد، كانت معمولة لغرض بنتي وبعدها اتصورت بالبالونة أنا وبنتي، مش عايز اتضايق حد خالص ومش فاضي لكده أنا مركز في شغلي وتمريني".

وتابع: "انا بحترم الكابتن محمود الخطيب وبسمع كلامه، لم أقصد أي إساءة لجماهير الزمالك، وفي ماتش صن دوانز كان بيتكلم معايَ قال لي عايزك يبقى ليك دور في كل ماتش وركز في اللي جاي وخلي قدامك حلم وتساعد الفرقة واللاعيبة".

ابتعاد إمام عاشور عن السوشيال ميديا

ولفت: "أنا بعدت الفترة الأخيرة عن السوشيال ميديا لإنها وجع دماغ، مركز في الملعب وما بستناش حد يقول لي حاجة".



رسالة إمام عاشور لـ حسام حسن

وعما أثير بشأن أزمته مع الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، في منتخب مصر، علق إمام عاشور: "القصة خلصانة بس الناس بياخدوا المواضيع بشكل غير الحقيقة، شرف لأي لاعب في مصر يلبس تي شيرت منتخب مصر، ولو موجود في الملعب عمري ما أقصر في الملعب، ولا أكشر لو المدرب طلعني، ركبتي كانت وجعاني والدكتور أبو العلا كان موجود وهو شاف ركبتي وقال لي محتاجة راحة والكابتن حسام حسن طلع قال لو هيرجع المنتخب تاني لازم يتأسف فأنا طلعت امبارح اعتذرت وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت، ممكن يكون زعلان مني في حاجة أو قصرت لكن أنا بتأسف له لرابع مرة وشرف كبير لي ارتداء تي شيرت منتخب مصر".

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