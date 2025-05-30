فيديو مرعب، طيار "تجمد" بين السحب بلا أكسجين ومعجزة أنقذته في اللحظة الأخيرة

كاد الطيار المظلي الصيني بينج يوجيانج يفقد حياته لكن معجزة أنقذته من تيار هوائي قوي رفعه فجأة إلى الغلاف الجوي العلوي فوق جبال تشيليان بمقاطعة جانسو وسط الصين.

وأفادت تقارير صحفية صينية تناقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن بينج حلق على ارتفاع يزيد على 8500 متر من دون أكسجين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية صينية، بينج والجليد يغطي وجهه وملابسه أثناء تحليقه بين السحب.

وقال بعد نجاته لقناة الصين المركزية التلفزيونية (سي سي تي في): "كنت قد اشتريت للتو حزام طيران مظلي مستعملا وأردت اختباره، فكنت أجري اهتزازا بالمظلة".

وأضاف: "بعد برهة اشتدت الرياح فجأة ورفعتني في الهواء. حاولت الهبوط بأسرع ما يمكن لكنني فشلت".

A freak updraft over the Qinghai-Tibetan Plateau lifted Chinese Paraglider Peng Yujiang nearly nine kilometers in minutes — and the entire flight was caught on camera.



Screenshots from Peng’s GPS flight tracker show he took off at 12:19 p.m. from the Qilian Mountains, an area… pic.twitter.com/ov4Ld5ARx1 — Sixth Tone (@SixthTone) May 28, 2025

وتابع بينج: "وجدت نفسي محاطا بسحب ركامية متراكمة ومحاصرًا داخلها. كان الأمر مرعبا. كل شيء من حولي كان أبيض. لولا البوصلة لما عرفت الاتجاه الذي أتجه إليه".

واستطرد: "ظننت أنني أطير بشكل مستقيم لكنني في الواقع كنت أدور. في النهاية تمكنت من الطيران باتجاه الشمال الشرقي".

ويقول بينج إنه صدم عندما أخبرته معداته أنه وصل إلى هذا الارتفاع الشاهق، ويعتقد أنه ربما فقد وعيه لفترة وجيزة، وفقا لوسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وتمكن المغامر الصيني من التحكم بطائرته المظلية باستخدام بوصلته والاتصال اللاسلكي مع زملائه، رغم أن يديه كانتا شبه متجمدتين ومخدرتين.

وقال: "بمجرد خروجي من السحب شعرت بأمل شديد لأنني نجوت. كانت اللحظة الأكثر رعبا عندما حاولت الخروج من الدوامة وفشلت، وعندما هبطت مظلتي بشكل مفاجئ. لا يزال التفكير في الأمر مخيفا".

وأردف: "لست متأكدا من المستقبل، لكنني بالتأكيد لن أطير لفترة من الوقت في الوقت الحالي".

ويمارس بينج الطيران المظلي منذ أكثر من 4 سنوات، وهو طيار مظلي معتمد في الصين، وفقا لقناة "سي سي تي في".

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