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خارج الحدود

ترامب يأمر البنتاجون بوقف التنسيق مع إسرائيل بشأن "ضرب إيران"

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع (بنتاجون) والجيش، بوقف التنسيق مع إسرائيل بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران، حسبما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس.

 

ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران

ويتناغم تقرير القناة مع إقرار ترامب بأنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن هجوم على إيران، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران إلى مرحلة متقدمة.

والأربعاء قال ترامب للصحفيين: "أود أن أكون صادقًا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل أكان قد طلب من نتنياهو خلال مكالمة الأسبوع الماضي الإحجام عن القيام بعمل عسكري.

وأضاف: "قلت إنه لن يكون ملائمًا في الوقت الراهن. نجري محادثات جيدة جدًّا معهم".

وتابع: "أبلغته أن هذا لن يكون مناسبًا الآن لأننا قريبون جدًّا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة فسننقذ أرواحًا كثيرة".

وأجرت طهران وواشنطن في الأسابيع الأخيرة 5 جولات من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، وهو أعلى مستوى اتصال بينهما منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق الذي وقع عام 2015.

وأعلنت إيران في وقت سابق من الأربعاء إنها قد تنظر في السماح لمفتشين أمريكيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

لكن إسرائيل هددت مرارًا بعمل عسكري ضد عدوها اللدود إيران.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية الأسبوع الماضي أن إسرائيل تستعد لضرب المواقع النووية الإيرانية، رغم المحادثات الأمريكية الإيرانية القائمة.

وتشتبه الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، بنية إيران امتلاك سلاح نووي، لكن طهران تنفي سعيها لذلك.

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