أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
اليوم، نظر طعن سائق أوبر على حكم سجنه في وفاة حبيبة الشماع
تنظر محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من سائق أوبر، المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق علي حكم سجنه 5 سنوات.
ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، إذ يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
موقع عبري: حماس لديها 40 ألف مسلح في غزة وشبكة أنفاق واسعة
أكد تقرير لموقع "واللا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد باحتفاظ حركة "حماس" بأعداد كبيرة من المقاتلين وشبكة أنفاق واسعة في غزة، رغم ما تواجهه من صعوبات مالية.
محمد صلاح يكشف عن المباراة التي بكى فيها مع منتخب مصر
كشف محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر عن المباراة التي بكى فيها مع الفراعنة.
بانخفاض 6 جنيهات، تعرف على أسعار الزيت اليوم بالأسواق
سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الصويا والأولين والذرة وعباد الشمس، بينما انخفض سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.
مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
مصدر: أحمد الدجوي كان من المقرر الاستماع لأقواله في قضية سرقة جدته اليوم
كشف مصدر مقرب من أسرة نوال الدجوي أن الدكتور أحمد الدجوي الذي عثر عليه متوفيا بفيلته بالحي الراقي في أكتوبر كان من المقرر حضوره اليوم الإثنين لمقر النيابة العامة لسماع أقواله في واقعة اتهامه بسرقة خزينة جدته نوال الدجوي.
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين في الجو
اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر هجوم بطائرات بدون طيار على مروحية كان يستقلها أثناء زيارته لمنطقة كورسك، وفقًا لوسائل إعلام روسية.
عايدة الأيوبي تكشف أسرار البدايات وقصة أغنية "على بالي" (فيديو)
استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس المطربة القديرة عايدة الأيوبي في برنامجها "صاحبة السعادة"، في حلقة دافئة ومليئة بالنوستالجيا.
طفلة تحاول الهروب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة مكتظة بالنازحين في غزة (فيديو)
نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، فيديو متداول، لطفلة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025.
طفل المرور يغادر قسم شرطة المقطم بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله
غادر "طفل المرور" قسم شرطة المقطم، مع أسرته التي كانت تنتظره فى الخارج، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأمنية تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية 20 ألف جنيه.
مسئولون في الشاباك يهددون بالاستقالة لهذا السبب
هدد مسئولون في جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، بالاستقالة إذا تم تعيين اللواء ديفيد زيني، الذي اختاره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لرئاسة الجهاز، في هذا المنصب، وفقًا لتقارير صدرت أمس.
تامر حسني لـ "فيتو": مش عايز حد يعيش معاناتي ونفسي أعمل مسلسل جديد
قال الفنان تامر حسني، إنه لا يتمنى لأي شاب، أن يعيش المعاناة التي عاشها في بداية حياته، متابعا ؛ "بأنه طوال الوقت يريد تقديم أعمال تسعد الجمهور".
استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باستقالة جيك وود الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
التحفظ على كلب شرس أصاب نجل الفنانة زينة بالشيخ زايد واحتجاز صاحبه
تحفظت الأجهزة الأمنية على كلب شرس واحتجزت صاحبه لاتهامه بالتسبب في إصابة عز الدين، نجل الفنانة زينة، خلال مطاردة الكلب للمجني عليه، أثناء لعبه كرة قدم داخل ملعب في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.
الاستماع لرأي بعض النقابات حول تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب اليوم
تستمع اليوم الإثنين اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للنقابات ذات الصلة، المحامين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
محامي عصام صاصا المتهم بالتزوير يسلم نفسه للشرطة
قررت جهات التحقيق حجز المحامي محمود الجوهري المتهم في قضية تزوير توكيل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بقضية دهس عامل والتسبب بوفاته أعلى الطريق الدائري.
حزب الله: الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد واستقرار لبنان لا يتجزأ
قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، مساء أمس الأحد، إن الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد، لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار. مطالبًا تل أبيب بالانسحاب أولًا من الأراضي اللبنانية قبل طلب أي شيء من حزبه.
القبض على صاحب شركة إنتاج لاتهامه بمطاردة فنانة شهيرة أعلى محور 26 يوليو
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على صاحب شركة إنتاج فني أثناء مطاردته لطليقته فنانة شهيرة أعلى محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة.
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