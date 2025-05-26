أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تنظر محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من سائق أوبر، المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق علي حكم سجنه 5 سنوات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، إذ يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أكد تقرير لموقع "واللا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد باحتفاظ حركة "حماس" بأعداد كبيرة من المقاتلين وشبكة أنفاق واسعة في غزة، رغم ما تواجهه من صعوبات مالية.

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر عن المباراة التي بكى فيها مع الفراعنة.

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الصويا والأولين والذرة وعباد الشمس، بينما انخفض سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كشف مصدر مقرب من أسرة نوال الدجوي أن الدكتور أحمد الدجوي الذي عثر عليه متوفيا بفيلته بالحي الراقي في أكتوبر كان من المقرر حضوره اليوم الإثنين لمقر النيابة العامة لسماع أقواله في واقعة اتهامه بسرقة خزينة جدته نوال الدجوي.

اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر هجوم بطائرات بدون طيار على مروحية كان يستقلها أثناء زيارته لمنطقة كورسك، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس المطربة القديرة عايدة الأيوبي في برنامجها "صاحبة السعادة"، في حلقة دافئة ومليئة بالنوستالجيا.

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، فيديو متداول، لطفلة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025.

غادر "طفل المرور" قسم شرطة المقطم، مع أسرته التي كانت تنتظره فى الخارج، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأمنية تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية 20 ألف جنيه.

هدد مسئولون في جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، بالاستقالة إذا تم تعيين اللواء ديفيد زيني، الذي اختاره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لرئاسة الجهاز، في هذا المنصب، وفقًا لتقارير صدرت أمس.

قال الفنان تامر حسني، إنه لا يتمنى لأي شاب، أن يعيش المعاناة التي عاشها في بداية حياته، متابعا ؛ "بأنه طوال الوقت يريد تقديم أعمال تسعد الجمهور".

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باستقالة جيك وود الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

تحفظت الأجهزة الأمنية على كلب شرس واحتجزت صاحبه لاتهامه بالتسبب في إصابة عز الدين، نجل الفنانة زينة، خلال مطاردة الكلب للمجني عليه، أثناء لعبه كرة قدم داخل ملعب في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

تستمع اليوم الإثنين اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للنقابات ذات الصلة، المحامين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

قررت جهات التحقيق حجز المحامي محمود الجوهري المتهم في قضية تزوير توكيل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بقضية دهس عامل والتسبب بوفاته أعلى الطريق الدائري.

قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، مساء أمس الأحد، إن الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد، لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار. مطالبًا تل أبيب بالانسحاب أولًا من الأراضي اللبنانية قبل طلب أي شيء من حزبه.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على صاحب شركة إنتاج فني أثناء مطاردته لطليقته فنانة شهيرة أعلى محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة.

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