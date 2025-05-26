التحفظ على كلب شرس أصاب نجل الفنانة زينة بالشيخ زايد واحتجاز صاحبه

تحفظت الأجهزة الأمنية على كلب شرس واحتجزت صاحبه لاتهامه بالتسبب في إصابة عز الدين، نجل الفنانة زينة، خلال مطاردة الكلب للمجني عليه، أثناء لعبه كرة قدم داخل ملعب في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

ويواصل رجال مباحث أمن الجيزة سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل النادي للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثانٍ مفاده تعرض صغير لإصابة بعد مطاردة كلب شرس له داخل ملعب في كمبوند.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن الصغير يدعى “عز الدين أحمد عز”، نجل الفنانة زينة والفنان أحمد عز، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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