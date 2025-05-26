الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على كلب شرس أصاب نجل الفنانة زينة بالشيخ زايد واحتجاز صاحبه

التحفظ على كلب، فيتو
التحفظ على كلب، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية على كلب شرس واحتجزت صاحبه لاتهامه بالتسبب في إصابة عز الدين، نجل الفنانة زينة، خلال مطاردة الكلب للمجني عليه، أثناء لعبه كرة قدم داخل ملعب في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

ويواصل رجال مباحث أمن الجيزة سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل النادي للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثانٍ مفاده تعرض صغير لإصابة بعد مطاردة كلب شرس له داخل ملعب في كمبوند.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن الصغير يدعى “عز الدين أحمد عز”، نجل الفنانة زينة والفنان أحمد عز، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

المعمل الجنائي يفحص حريق مخزن أدوات منزلية في أبو النمرس والتحريات تكشف السبب

السيطرة على حريق التهم "كشك" في حلوان والأمن يحقق في تراخيصه

مشاجرة وتدخل أمني خلال حفل تامر حسني ونجم الجيل لجمهوره: خدوا بالكم وأنتو خارجين

اللقطات الأولى لحريق سوق السلاح بالدرب الأحمر وإصابة أم وطفليها (فيديو)

حريق يلتهم ورشة بداخلها سيارة فارهة بحلوان

حريق هائل بعقار في الدرب الأحمر ووقوع مصابين

القبض على قائد دراجة نارية أصاب قاضيا ومجندا بشارع مراد

إصابة نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم سيارتين بالدقي ونقله لمستشفى أكتوبر

مدير إدارة الجيزة يتفقد الخدمات المرورية والتحويلات بعد غلق طريق الواحات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية نجل الفنانة زينة بمنطقة الشيخ زايد النيابة العامة

الأكثر قراءة

حمودة يرد على الداخلية ويزعم: حفيد الدكتورة نوال الدجوي قتل ولم ينتحر!

طفل المرور يغادر قسم شرطة المقطم بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله

تسريب بمحطة وقود برمسيس واستنفار أمني ومروري لإخلاء الطريق من المارة

عثروا عليه داخل شقته، التصريح بدفن جثة حفيد نوال الدجوي

عمرو أديب عن وفاة أحمد الدجوي: من يرث من؟ وما سر الرصاصة الغامضة؟

أسرة نوال الدجوي: منفتحون على الصلح وغاضبون مما يحدث وهذا موقفهم من جنازة أحمد

أسرة حفيد الدكتورة نوال الدجوي تنتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمانه

محامي أحمد الدجوي يكشف مفاجأة بشأن رواية أسرته حول الوفاة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار السجائر اليوم الأحد بالأسواق والمحال التجارية

يبدأ من 7 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 25 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أعراض ضربة الشمس وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

لو مسافر حج هذا العام، 3 أمور يجب عليك القيام بها قبل الذهاب لأداء الفريضة (فيديو)

عالمة أزهرية تحذر: من يضحي بالخراف والبهائم التي تأكل القمامة آثم شرعا

المزيد
الجريدة الرسمية