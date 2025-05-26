طفلة تحاول الهروب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة مكتظة بالنازحين في غزة (فيديو)

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، فيديو متداول، لطفلة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

طفلة تهرب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في غزة

وتظهر الطفلة في الفيديو وهي تحاول الهروب من النيران التي حاصرتها من كل اتجاه، بعدما قام الاحتلال بقصف المدرسة التي تؤوي النازحين، استمرارا لسلسلة المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

متداول| طفلة تحاول النجاة بعد أن حاصرتها النيران جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة. pic.twitter.com/BakgWZvcAH May 26, 2025

19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي بغزة

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأسفر قصف مدرسة فهمي الجرجاوي بغارة الاحتلال عن استشهاد 19 شخصا، وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق أمس، أكدت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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