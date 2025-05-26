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ثقافة وفنون

عايدة الأيوبي تكشف أسرار البدايات وقصة أغنية "على بالي" (فيديو)

المطربة عايدة الأيوبي،
المطربة عايدة الأيوبي، فيتو

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس المطربة القديرة عايدة الأيوبي في برنامجها "صاحبة السعادة"، في حلقة دافئة ومليئة بالنوستالجيا.

 

غناء عايدة الأيوبي مع إسعاد يونس

وأطلت عايدة الأيوبي بصوتها العذب لتغني وتروي، وتفتح صندوق أسرار رحلتها الفنية لأول مرة بهذا العمق.

المطربة عايدة الأيوبي، فيتو
المطربة عايدة الأيوبي، فيتو

قصة عايدة الأيوبي مع أغنيتها الشهيرة على بالي 

وكشفت عايدة الأيوبي عن كواليس كتابة أغنيتها الشهيرة "على بالي"، موضحة أنها كتبتها خلال عامها الثاني بالجامعة، بعد عودتها من ألمانيا واستقرارها في مصر.

وقالت: “أخي هاجر وقتها وكنت متعلقة به بشدة، فشعرت بوحدة دفعتني لكتابة الأغنية، التي تزامنت أيضًا مع مشاهد عودة المصريين من حرب العراق، فاختلط الحنين الشخصي بوجع الوطن”.

إبداع عايدة الأيوبي في غناء على بالي 

وخلال اللقاء، أبدعت عايدة في أداء "على بالي" وسط تفاعل إسعاد يونس والمشاهدين، لتعيد للأذهان صوتًا لا يُشبه سواه، وتؤكد أن الفن الصادق لا يشيخ.

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عايدة الأيوبي المطربة عايدة الأيوبي أغنية على بالي إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

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