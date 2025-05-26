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خارج الحدود

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين في الجو

بوتين وزيلينسكي،
بوتين وزيلينسكي، فيتو

 محاولة اغتيال الرئيس الروسي، اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر هجوم بطائرات بدون طيار على مروحية كان يستقلها أثناء زيارته لمنطقة كورسك، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

وكشف الجيش الروسي، أن مروحية بوتين وقعت في قلب هجوم جوي ضخم شنّته طائرات مسيّرة أوكرانية، فيما وصفته مصادر عسكرية بأنه «محاولة اغتيال مباشرة ومدروسة بدقة».

وصرح مسؤول روسي، فجر اليوم الإثنين، بأن مروحية الرئيس فلاديمير بوتين اضطرت لإسقاط طائرات مسيرة أثناء وجود الرئيس الروسي على متنها.

وقال قائد الدفاع الجوي، اللواء يوري داشكين، للتلفزيون الرسمي بأن طائرة بوتين شاركت في «معركة دفاع جوي» بعد أن وجدت نفسها وسط «هجوم أوكراني غير مسبوق بطائرات مسيرة».

وقيل إن الحادث وقع الأسبوع الماضي أثناء جولة للرئيس الروسي في منطقة كورسك، التي كانت أوكرانيا تحتل جزءًا منها سابقًا.

وقال الجنرال داشكين في مقابلة مع قناة روسيا 24: «خلال فترة عمل الرئيس في منطقة كورسك، شنّ العدو هجومًا غير مسبوق بطائرات مسيرة».

وأضاف: «أجرينا في الوقت نفسه معركة دفاع جوي وضمنّا سلامة تحليق المروحية الرئاسية في الجو».

وادعى الجنرال داشكين أن القوات الروسية دمرت عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال العملية.

وقال: "تم إنجاز المهمة. تم صد هجوم طائرات العدو المسيرة، وتم ضرب جميع الأهداف الجوية".

لم ترد أوكرانيا على هذه الادعاءات. وإذا تأكدت صحة هذه المزاعم، فإن توقيت هجوم الطائرة المسيرة يشير إلى أن القوات الأوكرانية كانت لديها معلومات استخباراتية مسبقة حول زيارة بوتين إلى منطقة الحرب.

ولم يكشف الكرملين عن الزيارة علنًا إلا بعد مغادرة بوتين المنطقة.

 

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