موقع عبري: حماس لديها 40 ألف مسلح في غزة وشبكة أنفاق واسعة

أكد تقرير لموقع "واللا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد باحتفاظ حركة "حماس" بأعداد كبيرة من المقاتلين وشبكة أنفاق واسعة في غزة، رغم ما تواجهه من صعوبات مالية.



وقال الموقع إن جيش الاحتلال يقدّر أنه ما زال هناك نحو 40 ألف مسلح فلسطيني في غزة، فضلا عن شبكة أنفاق واسعة، وفق التقرير.

وزعم الموقع أن حركة حماس تواجه صعوبة في الحكم، وتدفع رواتب جزئية لعناصرها في غزة.

وبحسب الموقع فإن حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ على الأقل.

وعلى الرغم من تزايد الضغط الدولي الذي دفع إسرائيل إلى رفع الحصار عن إمدادات الإغاثة الإنسانية في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله.

وتسيطر إسرائيل على نحو 77 بالمئة من القطاع سواء عن طريق قواتها البرية أو أوامر الإخلاء والقصف، مما أبقى السكان بعيدا عن منازلهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 53939 شهيدا و122797 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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