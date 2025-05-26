مصدر: أحمد الدجوي كان من المقرر الاستماع لأقواله في قضية سرقة جدته اليوم

كشف مصدر مقرب من أسرة نوال الدجوي أن الدكتور أحمد الدجوي الذي عثر عليه متوفيا بفيلته بالحي الراقي في أكتوبر كان من المقرر حضوره اليوم الإثنين لمقر النيابة العامة لسماع أقواله في واقعة اتهامه بسرقة خزينة جدته نوال الدجوي.

وأوضح المصدر أن سبب عودة الدكتور أحمد الدجوي من الخارج جاء استجابة لقرار النيابة العامة باستدعائه لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه بسرقة خزينة جدته الدكتورة نوال الدجوي، وحددت جلسة اليوم الإثنين لذلك.

وكشف المستشار محمد حمودة، محامي أسرة الراحل أحمد الدجوي، مفاجأة حول الملابسات الغامضة لوفاة موكله، مؤكدًا أن شخصية الدجوي وسيرته العلمية والعملية تنفي تمامًا فرضية إصابته باضطرابات نفسية.

هل كان أحمد الدجوي مريضا نفسيا؟

وقال حمودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "أحمد الدجوي أستاذ دكتور، وله أبحاث منشورة في أستراليا وأمريكا، متزوج ولديه خمسة أبناء، وزوج مميز.. فكيف يُقال إنه كان مريضًا نفسيًا؟ هذا المنطق لا يستقيم مع شخصيته أو تاريخه العلمي".

وكشف حمودة عن تعرض أحمد الدجوي لتهديدات بالقتل قبل وفاته، وهو ما أثبتته شهادات الشهود، مؤكدًا: "أنا لا أتهم حفيدات الدكتورة نوال، لكن النيابة والتحقيقات الجارية هي الفيصل".

كما أشار إلى أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن الواقعة هو بيان أولي، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إطلاق الأحكام أو ترويج الشائعات.

وقررت النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين الإجراء الصفة التشريحية على جثمان أحمد الدجوي، لبيان ما به من إصابات وسبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها مع بيان عما إذا كانت تلك الإصابات حيوية من علمه وعما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في الوفاة من عدمه.

كما أمرت بأخذ عينة عشوائية من جسد المتوفى وتحليلها، لبيان عما إذا كانت تحوي على مواد سامة أو مخدرة أو مسكرة أو منومة من علمه وبيان السبب الرئيسي والمباشر الذي تعزي إليه الوفاة تحديدًا.

وأمرت بأخذ عينات دماء من المتوفي وتحليلها لبيان عما إذا كانت تحوى على ثمة مواد مخدرة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرجة به، وكذا استمرار التحفظ على عينة دماء أخرى لحين صدور قرار آخر بشأنها، مع بيان عما إذا كان يوجد شبهه جنائية في وفاته من علمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فورا الانتهاء منه.

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