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خارج الحدود

مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)

قصف مدرسة تؤوي نازحين
قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

 

19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي بغزة

وأسفر قصف مدرسة فهمي الجرجاوي بغارة الاحتلال عن استشهاد 19 شخصا، وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق أمس، أكدت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.
 

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