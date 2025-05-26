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خارج الحدود

حزب الله: الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد واستقرار لبنان لا يتجزأ

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال الأمين العام لـ حزب الله  اللبناني، نعيم قاسم، مساء أمس الأحد، إن الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد، لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار. مطالبًا تل أبيب بالانسحاب أولًا من الأراضي اللبنانية قبل طلب أي شيء من حزبه.


وقال قاسم، "لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى، وبعد ذلك لكل حادث حديث".

وحذر الأمين العام لحزب الله، من أن فشل الدولة في التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر، قد يدفع المقاومة إلى اتخاذ خيارات أخرى (دون أن يوضحها). مؤكدًا أن المقاومة لا تصمت على الظلم ولا تستسلم، وأنها تصبر وتعطي فرصة للدولة، لكنها مستعدة لكل الاحتمالات، وفقا لتلفزيون المنار اللبناني.


ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في خمسة مواقع على الأقل في جنوب لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.

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حزب الله نعيم قاسم وقف اطلاق النار تل أبيب الاراضي اللبنانية

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