محمد صلاح يكشف عن المباراة التي بكى فيها مع منتخب مصر

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر عن المباراة التي بكى فيها مع الفراعنة.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: مصر بالنسبة لي كل حاجة حلوة وبحس بكدة أكتر في النشيد الوطني وحبي لمصر من الطفولة ودائما بحب احتفل بالعلم.

وأضاف صلاح: كوبر من أذكى الناس اللي جت مصر، كان بيطلع من القماشة دي حرير وسعتها مكنش في كورة في مصر وعمل كل ده، بكيت في مباراة الكونغو التي أهلتنا لكأس العالم ٢٠١٨.



وتابع صلاح: حياة اللاعيبه بره كلها كورة، اليوم كله بيكون كورة، عكس هنا في مصر صعب أوي تلاقي لاعب حياته كورة، أغلب اللاعيبة في مصر بتكون نص حياتها كورة بس.

كما عبر محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، مع الريدز.

محمد صلاح يتحدث عن التجديد

وأشار صلاح إلى أن تجديد تعاقده مع النادي تأخر بسبب سياسة النادي، لكن في النهاية تم التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وأثنى صلاح على المدرب أرني سلوت، وذكر أنه شعر بارتياح معه ولغة الحديث، مما يُشير إلى أن العلاقة بينهما جيدة.

كما أبدى صلاح عن سعادته بالعمل مع سلوت؛ لأنه أحد الأسباب التي تجعله يشعر بالارتياح في النادي.

وقال صلاح: الموسم الحالي هو الأمتع لي مع ليفربول وأرني سلوت واحد من الأسباب لأني شعرت بارتياح معه ولغة الحديث.

جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي

وحسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

ليفربول ضد كريستال بالاس

وتعادل فريق ليفربول، مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وسجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس بالدقيقة 9، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة 85.

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