الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باستقالة جيك وود الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية  المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بيان لجيك وود قوله إنه "من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية، الحياد، النزاهة، والاستقلالية الإنسانية، والتي لن أتنازل عنها".

وحث وود إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات، حسب الصحيفة الإسرائيلية. كما حث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون مجاعة غير مسبوقة.

ويقول وود إنه تم الاتصال به لقيادة المؤسسة قبل شهرين بناء على خبرته في العمليات الإنسانية، ويضيف "مثل العديد حول العالم، شعرت بالفزع والحزن على أزمة الجوع في غزة، وكقائد إنساني، شعرت بأنه من واجبي أن أفعل كل ما يمكنني فعله للتخفيف من المعاناة"، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تشكل استقالة وود ضربة كبيرة لجهود إسرائيل في استئناف المساعدات في غزة بشروطها الخاصة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المؤسسة ستكون قادرة على المضي قدما في عملياتها المخطط لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤسسة غزة الإنسانية غزة المساعدات لغزة أزمة الجوع في غزة

مواد متعلقة

راعي مصر تطلق قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مؤسسة البورصة في الغربية

رويترز: سويسرا تدرس التحقيق في أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية المشرفة على المساعدات

مؤسسة آل مكتوم: مشاركة أكثر من 2 مليون طالب من المعاهد الأزهرية في تحدي القراءة العربي

الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف

الأكثر قراءة

أسرة نوال الدجوي: منفتحون على الصلح وغاضبون مما يحدث وهذا موقفهم من جنازة أحمد

التحفظ على كلب شرس أصاب نجل الفنانة زينة بالشيخ زايد واحتجاز صاحبه

طفل المرور يغادر قسم شرطة المقطم بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله

تامر حسني لـ "فيتو": مش عايز حد يعيش معاناتي ونفسي أعمل مسلسل جديد

مصدر: أحمد الدجوي كان من المقرر الاستماع لأقواله في قضية سرقة جدته اليوم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 مايو 2025

محامي عصام صاصا المتهم بالتزوير يسلم نفسه للشرطة

القبض على صاحب شركة إنتاج لاتهامه بمطاردة فنانة شهيرة أعلى محور 26 يوليو

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار السجائر اليوم الأحد بالأسواق والمحال التجارية

المزيد

انفوجراف

بعد تداول مقطع فيديو أثار الغضب.. تحرك رسمي يعيد حق عامل مصري تعرض للإهانة من كفيله السعودي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية