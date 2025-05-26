استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باستقالة جيك وود الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بيان لجيك وود قوله إنه "من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية، الحياد، النزاهة، والاستقلالية الإنسانية، والتي لن أتنازل عنها".

وحث وود إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات، حسب الصحيفة الإسرائيلية. كما حث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون مجاعة غير مسبوقة.

ويقول وود إنه تم الاتصال به لقيادة المؤسسة قبل شهرين بناء على خبرته في العمليات الإنسانية، ويضيف "مثل العديد حول العالم، شعرت بالفزع والحزن على أزمة الجوع في غزة، وكقائد إنساني، شعرت بأنه من واجبي أن أفعل كل ما يمكنني فعله للتخفيف من المعاناة"، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تشكل استقالة وود ضربة كبيرة لجهود إسرائيل في استئناف المساعدات في غزة بشروطها الخاصة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المؤسسة ستكون قادرة على المضي قدما في عملياتها المخطط لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.