محامي عصام صاصا المتهم بالتزوير يسلم نفسه للشرطة

قررت جهات التحقيق حجز المحامي محمود الجوهري المتهم في قضية تزوير توكيل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بقضية دهس عامل والتسبب بوفاته أعلى الطريق الدائري.

وذلك عقب أن تقدم المحامي لقسم شرطة بولاق الدكرور وسلم نفسه، لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تتولى التحقيقات.



وكان العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة وبولاق الدكرور، قد تلقى إخطار من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد إسلام عكاشة، مفاده حضور محامي والصادر ضده حكم في القضية رقم 11659 لسنة 2024 لتزويره توكيل المطرب عصام صاصا والصادر فيها حكم بالسجن 10 سنوات وقام بتسليم نفسه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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