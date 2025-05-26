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اقتصاد

الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين جنيهين إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات  إلى 7 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 2 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الملوخية

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البامية من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 13 جنيها عن سعره السابق.
  2. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

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