مسئولون في الشاباك يهددون بالاستقالة لهذا السبب

هدد مسئولون في جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، بالاستقالة إذا تم تعيين اللواء ديفيد زيني، الذي اختاره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لرئاسة الجهاز، في هذا المنصب، وفقًا لتقارير صدرت أمس.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في محادثات مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصف منسقو الشاباك الميدانيون المسئولون عن منطقتي القدس والضفة الغربية ترشيح زيني بأنه ذو دوافع سياسية.

ونُقل عنهم أنهم أعربوا عن قلقهم من أن آرائه "المتطرفة" تتعارض مع القيم الأساسية للجهاز، وقد تُلحق الضرر بطابعه غير الحزبي.

وفي الوقت نفسه، لم تُقدم أي استقالة رسمية، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، ولم يعلق جهاز الشباك.



وفي تسجيلات سُربت له، أعرب زيني عن أسفه "للتوتر الشديد" بين أهداف الحرب المتمثلة في تدمير حماس واستعادة الرهائن المحتجزين لديها.

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