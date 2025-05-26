القبض على صاحب شركة إنتاج لاتهامه بمطاردة فنانة شهيرة أعلى محور 26 يوليو

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على صاحب شركة إنتاج فني أثناء مطاردته لطليقته فنانة شهيرة أعلى محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ترجع تفاصيل الواقعة أثناء سير فنانة شهيرة بسيارتها أعلى محور 26 يوليو وأثناء ذلك تلاحظ لها سير إحدى السيارات خلفها بطريقة مريبة مما جعلها تستنجد بكمين أمني متواجد أعلى المحور للتأمين، وبعد إيقاف السيارة تبين أن قائدها منتج فني شهير وهو طليق الفنانة.

تم التحفظ على المنتج الفني أثناء مطاردته لطليقته والتى قررت تحرير محضر ضده.



وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة مفاده ورود بلاغ بمطاردة أعلى محور 26 يوليو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين أن فنانة شهيرة استنجدت بكمين أمني لإنقاذها من مطاردة طليقها، صاحب شركة للإنتاج الفني، لها بسيارته في نطاق منطقة كرداسة، وتم القبض على المتهم وتم اصطحابهما لقسم الشرطة.



ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



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