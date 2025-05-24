السبت 24 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم ورشة بداخلها سيارة فارهة بحلوان

محاولات السيطرة علي
محاولات السيطرة علي حريق ورشة بحلوان،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة علي حريق نشب داخل ورشة بداخلها سيارة فاخرة بمنطقة حلوان، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء عقب تلقي أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وقامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني لمنع امتداده النيران ومحاصرتها وتجري التحريات،  وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحريق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

اندلاع حريق داخل عقار بالجيزة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في عقار مجاور لإحدى المدارس، فتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية، والتي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، بعد إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازي.

 

ويجري حاليا فريق من خبراء المعمل الجنائي معايناته الفنية لتحديد أسباب الحريق وظروف اندلاعه، تمهيدا لإعداد تقرير مفصل يسلم إلى جهات التحقيق المختصة.

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الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة

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