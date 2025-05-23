الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق مصنع عطور ببدر

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد مصانع العطور، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني والقلق بين العاملين بالمنطقة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا عاجلًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع عطور بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل المصنع بشكل مفاجئ، مما استدعى فرض كردون أمني بمحيط المنطقة للحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى المصانع والمباني المجاورة.

وتجري الآن عمليات تبريد للموقع بعد تمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق بشكل كبير، فيما لم تُسجل حتى اللحظة أي إصابات بشرية، وفقًا للمصادر الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحريق، وفحص مدى التزام المصنع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

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