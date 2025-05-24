القبض على قائد دراجة نارية أصاب قاضيا ومجندا بشارع مراد
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد دراجة نارية أصاب المستشار حسين عبد الظاهر نائب رئيس مجلس الدولة ومجند شرطة يدعى محمد عادل أمام مقر مجلس الدولة بشارع مراد.
واعترف المتهم أنه أصاب المجني عليهما بطريق الخطأ وليس عن قصد.
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع مراد.
بالفحص المبدئي تبين أن قائد دراجة نارية صدم المصابين أمام مجلس الدولة.
تم نلقهما إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
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