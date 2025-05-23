17 صورة ترصد آثار حريق هائل في مخزن كاوتش بالدقهلية

أخمدت قوات الدفاع المدني بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة أجا وشرطة المركز، على حريق هائل بمخزن كاوتش في قرية الكرامة التابعة لمركز أجا.

حريق في مخزن كاوتش بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مخزن كاوتش قديم.

انتقلت قوة أمنية ورجال الدفاع المدني ومسئولين من رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في مخزن كاوتش قديم علي مساحة 500 متر مقامة منذ ثلاثون عاما بقرية الكرامة التابعة لمركز ومدينة أجا ولا توجد أي خسائر بالأرواح.

وجار العمل للوصول إلى أسباب الحريق، وحصر الخسائر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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