الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

مدير إدارة الجيزة يتفقد الخدمات المرورية والتحويلات بعد غلق طريق الواحات

تحويلات مرورية بطريق
تحويلات مرورية بطريق الواحات، فيتو

تفقد اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية المنتشرة على طريق الواحات لمتابعة عمليات التحويلات المرورية التي قامت بها الإدارة، بعدما تم  منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة غلق كلي لطريق الواحات والمقرر أن يمتد  ليومين؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة برفع الكمر الخرسانى الخاص بكوبرى زويل مع طريق الواحات بالاتجاه المؤدي إلى طريق الفيوم، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.


أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشائية بكوبري زويل؛ في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير شبكة النقل الجماعي الذكي، وتشمل مشروع الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

 

تفاصيل الغلق والتحويلات

أوضحت الإدارة أنه سيتم غلق كلي لطريق الواحات عند تقاطعه مع طريق زويل في الاتجاه المؤدي إلى طريق الفيوم، وذلك لمدة يومين فقط لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بكوبري زويل، على النحو التالي:

 

يوم الجمعة الموافق 23 مايو من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 1 ظهرًا.

يوم السبت الموافق 24 مايو من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحًا.

 

وخلال فترة الغلق، سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والمتجهة إلى طريق الفيوم للدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة أسفل كوبري زويل، ثم العودة مجددًا إلى طريق الواحات بعد تجاوز منطقة الأعمال.

 

إجراءات مرورية لتأمين الحركة

أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة للتعامل مع أي كثافات محتملة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين وسلاسة الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

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لمرور الجيزة طريق الواحات الجمعة لطريق الواحات

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