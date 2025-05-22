إحالة جامعة قمامة قتلت طفلتها بسبب بكائها في عين شمس إلى الجنايات

أمرت جهات التحقيق بإحالة سيدة للمحاكمة الجنائية في اتهامها بقتل ابنتها عمدًا لاستمرارها في البكاء مما دفعها للاعتداء على الطفلة حتى فارقت الحياة بعين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم سميرة م، جامعة قمامة بمحافظة القاهرة لأنها في يوم 18 يناير 2025 بدائرة قسم شرطة عين شمس ضربت ابنتها المجني عليها الطفلة سجدة، وكان ذلك عمدًا لاستمرار الطفلة بالبكاء فأحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أفضت إلى موتها دون أن تكون قاصده قتلها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت الجناية، المذكورة بالمادة 3 من قانون العقوبات والمادتين 1/2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

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