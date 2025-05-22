الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة جامعة قمامة قتلت طفلتها بسبب بكائها في عين شمس إلى الجنايات

إحالة قاتلة رضيعتها
إحالة قاتلة رضيعتها إلى الجنايات بعين شمس، فيتو

أمرت جهات التحقيق بإحالة سيدة للمحاكمة الجنائية في اتهامها بقتل ابنتها عمدًا لاستمرارها في البكاء مما دفعها للاعتداء على الطفلة حتى فارقت الحياة بعين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم سميرة م، جامعة قمامة بمحافظة القاهرة لأنها في يوم 18 يناير 2025 بدائرة قسم شرطة عين شمس ضربت ابنتها المجني عليها الطفلة سجدة، وكان ذلك عمدًا لاستمرار الطفلة بالبكاء فأحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أفضت إلى موتها دون أن تكون قاصده قتلها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت الجناية، المذكورة بالمادة 3 من قانون العقوبات والمادتين 1/2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

بعد صراع الأحفاد، خطوة أمنية جديدة لحسم واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي

حريق في عقار مكون من 5 طوابق بمدينة نصر والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

حريق في عقار قرب أكاديمية الفنون بالعمرانية

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحبسه

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

إصابة عاملين إثر سقوط حائط بمول شهير في الشيخ زايد

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

القبض على عاطل بتهمة قتل عشيقته وقطع أذنها في الجيزة

التحفظ على عدد من المشتبه فيهم بسرقة مسكن نوال الدجوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

للمحاكمة الجنائية النيابة العامة جامعة قمامة قسم شرطة عين شمس

الأكثر قراءة

معركة "البيوتي سنتر"، قصة اعتداء 7 نساء بطريقة وحشية على محام في الغربية (صور)

تعرض إمام عاشور لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى (صورة)

جهود أمنية مكثفة لضبط والدة سفاح التجمع، وهذا ما فعلته

حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بالقومية العربية بإمبابة (صور)

مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

حريق هائل في مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ 10 طلاب داخل سنتر مجاور

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية