إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بـ"ميكروباص" أعلى دائري الوراق

أصيب 9 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص وانقلاب أحدهم أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق.

وانتقلت قوات الأمن وتم نقل نقل المصابين إلى المستشفى وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارات وتسيير حركة المركبات بعدما تسبب الحادث بزحام مروري وتم إجراء تحويلات مرورية لحين رفع حطام الحادث.

ويواصل رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وذلك فور أن تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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