المعمل الجنائي يعاين حريق عقار أكتوبر

يجري المعمل الجنائي أعمال المعاينة لموقع الحريق الذي اندلع داخل أحد العقارات السكنية بالحي الثامن في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة الكاملة على النيران دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

اندلاع حريق داخل عقار بالجيزة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في عقار مجاور لإحدى المدارس، فتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية، والتي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، بعد إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازي.

ويجري حاليا فريق من خبراء المعمل الجنائي معايناته الفنية لتحديد أسباب الحريق وظروف اندلاعه، تمهيدا لإعداد تقرير مفصل يسلم إلى جهات التحقيق المختصة.

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