الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

إصابة نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم سيارتين بالدقي ونقله لمستشفى أكتوبر

إصابة نائب رئيس مجلس
إصابة نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم بالدقي، فيتو

أصيب نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الدقي. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض نائب رئيس مجلس الدولة لـ حادث تصادم على كورنيش النيل بالدقي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة مدفوعة بسيارة إسعاف وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من رفع آثار الحادث وما سببه من زحام مروري.

وعلي الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث وتم نقل نائب رئيس مجلس الدولة المصاب إلى مستشفى أكتوبر.

 وتواصل الخدمات المرورية إجراء تحويلات مرورية لانتظام حركة المركبات.
 

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الخدمات المرورية طريق كورنيش النيل رئيس مجلس الدولة

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