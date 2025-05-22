مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في المعادي

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم نقله إلى المستشفى عقب تلقي مدير مباحث القاهرة بلاغ من غرفة عمليات بالواقعة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بسقوط طفل من علو بزهراء المعادي، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الصغير يحمل جنسية أجنبية، وقد فارق الحياة في مكان البلاغ متأثرًا بإصابته.



وتم التحفظ على جسد الصغير المتوفى لحين انتهاء النيابة العامة من إجراءات المعاينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

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