حريق هائل في مصنع الروبيكي بالعاشر من رمضان والدفع بـ 5 سيارات إطفاء (صور)

نشب حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان، ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بـ 5 سيارات للسيطرة على النيران.

تلقت مدير مباحث الشرقية بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء وجار السيطرة على الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.