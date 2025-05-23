في حالة الطوارئ، دليلك للتصرف الصحيح عند حريق السيارة

شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من حوادث حرائق السيارات التي أعادت إلى الواجهة أهمية الوعي بمسببات هذه الحرائق وطرق التعامل معها، حيث اندلعت النيران في سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة المنيب، مما تسبب في توقف الحركة المرورية لعدة دقائق، كما اشتعلت النيران في أتوبيسين داخل جراج مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام دون وقوع إصابات، وسط جهود مكثفة من الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

هذه الوقائع تؤكد أن حرائق السيارات لم تعد حوادث نادرة، بل باتت من الكوارث المتكررة التي تتطلب معرفة دقيقة بأسبابها وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى التصرف السريع والصحيح حال وقوعها.

الأسباب الشائعة لحرائق السيارات:



كشف خبراء السيارات أن من أبرز الأسباب المؤدية لاشتعال النيران بالسيارة ما يلي:

1- إهمال الصيانة الدورية لكافة أجزاء السيارة، خاصة نظام الوقود والكهرباء.

2- أعطال في النظام الكهربائي مثل الأسلاك التالفة أو التوصيلات غير الآمنة.

3- التصادم مع أجسام صلبة أو سيارات أخرى، خاصة عند وجود تسريب وقود.

4- نقص المياه في الردياتير (نظام التبريد) ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.

5- خلل في نظام العادم، الذي قد يؤدي إلى تراكم الغازات القابلة للاشتعال.

6- تسرب البنزين أو السولار، وهو من أخطر الأسباب خاصة في فصل الصيف أو مع سخونة السيارة.

كيف تتصرف إذا اشتعلت سيارتك؟ خطوات النجاة:



في حال اندلاع حريق داخل السيارة، ينصح باتباع الخطوات التالية بدقة لضمان السلامة:

1- ركن السيارة على جانب الطريق الأيمن فورًا بشكل آمن.

2- إطفاء المحرك وفصل الكهرباء لمنع انتشار الحريق.

3- إخلاء السيارة فورًا من جميع الركاب، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

4- الابتعاد عن السيارة لمسافة آمنة، مع تنبيه المارة بالبُعد.

5- وضع مثلث تحذير خلف السيارة لمسافة لا تقل عن 20 مترًا.

6- استخدام طفاية الحريق من مسافة مناسبة إن أمكن السيطرة على الحريق.

7- الاتصال بالطوارئ فورًا وطلب المساعدة من الحماية المدنية.

توعية مطلوبة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة الزحام على الطرق، تتضاعف احتمالية اشتعال المركبات، مما يستوجب توعية السائقين وضرورة إجراء الصيانة الدورية، وحمل طفاية حريق فعالة داخل السيارة، والتصرف الهادئ والسريع في مثل هذه المواقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.