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حوادث

بعد قرار النيابة، حجز مدرب الكرة الطائرة المتحرش بالفتيات في السجن العمومي بالقاهرة

حجز مدرب كرة طائرة
حجز مدرب كرة طائرة شهير بسجن مصر الجديدة، فيتو

حجزت قوات مباحث القاهرة مدرب كرة طائرة بأحد الأندية الرياضية الشهيرة في منطقة مصر الجديدة بالسجن العمومي الملحق بقسم شرطة مصر الجديدة بعدما قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في التهمة الموجهة له بطلب مكالمات هاتفية تحمل إيحاءات مخلة من فتيات.

 

وكانت قد تفاعلت وزارة الداخلية سريعًا مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور يتضمن التحذير من التعامل مع أحد مدربي الكرة الطائرة، بدعوى تورطه في وقائع تحرش بالفتيات.


بلاغ من ولي أمر وقرار من إدارة النادي

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتضرره من مدرب كرة طائرة قام بالتحرش لفظيًا بنجلته البالغة من العمر 16 عامًا، وذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. كما أشار في بلاغه إلى تقديم شكوى رسمية لإدارة النادي محل عمل المدرب، والتي قررت فصله عن العمل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة، يُشتبه في استخدامها ضمن الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ والمنشور المتداول.

 

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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مباحث القاهرة بقسم شرطة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة وزارة الداخلية

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