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حوادث

مصرع عامل نظافة سقط من أعلى سيارة قمامة في العجوزة

مصرع عامل نظافة في
مصرع عامل نظافة في العجوزة، فيتو

تواصل مباحث أمن الجيزة جهودها في كشف غموض وفاة عامل نظافة لقي مصرعه بجوار إثر سقوطه من أعلى سيارة  قمامة بدائرة قسم شرطة العجوزة، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن عامل النظافة قد يكون اختل توازنه وسقط  من أعلى صندوق سيارة جمع القمامة واصطدم بعمود إنارة، وأصيب بإصابات أنهت حياته.

وذلك فور أن انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

 

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، يفيد برحيل عامل نتيجة اختلال توازنه أثناء وجوده أعلى سيارة نظافة.

على الفور، انتقل رئيس مباحث العجوزة، المقدم أحمد فاروق، مع القوة المرافقة له إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية يدعى “رمضان. ع”، (50 عامًا)، قد سقط من أعلى صندوق سيارة النظافة واصطدم بعمود إنارة، ما أدى إلى وفاته على الفور. 

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وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.
وتولت النيابة التحقيق في الحادث، وأمرت بتشريح الجسد لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
 

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