أخبار الحوادث اليوم: عمر زهران يغادر قسم الدقي.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل.. إحالة مسئول سابق و11 موظفا بالبريد للمحاكمة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

غادر المخرج عمر زهران، منذ قليل، قسم شرطة الدقي عقب انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي، في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

حصلت فيتو على معلومات جديدة بشأن حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الدائري أعلى منطقة المنيب صباح اليوم، بين عدة سيارات، حيث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وسط حالة من الفزع بين المارة وقائدي المركبات.

قررت جهات التحقيق في الشيخ زايد استدعاء ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، في واقعة نزاع بينهما وبين مهندس زراعي على قطعة أرض بالشيخ زايد.

تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية 31 مايو الجاري، محاكمة كل من " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مُعَلِم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لتحرشه جنسيا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، وتعديه عليها بالضرب، فضلًا عن تعرضه لها بالطريق العام بقصد ترهيبها وبث الخوف في نفسها ومنعها من الإبلاغ عنه.

استمعت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد لأقوال مهندس زراعي حرر محضرا ضد ابنتي الفنان نور الشريف بسبب قطعة أرض.

تشهد أروقة النيابة العامة حاليا فصولا متصاعدة من أزمة جديدة بطلتها المطربة شيرين عبد الوهاب، ومدير حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في نزاع قانوني محتدم تبادل فيه الطرفان الاتهامات والبلاغات الرسمية، وسط تحقيقات موسعة تقودها النيابة العامة في كل من الجيزة والقاهرة.

فارق الحياة اليوم الخميس، عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق – وذلك بعد معاناة مع المرض.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة متهمين آخرين بالحبس سنة، لاتهامهم بتزوير عقد زواج باسم منتج متوفي، بهدف الاستيلاء على أمواله وممتلكاته.

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى نهاية يونيو 2025، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور أحد الأشخاص حاملا سلاح ابيض ويهدد المواطنين.

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات أسوان بإعدام المتهمين "الحسن ع." و"محمد ز." شنقًا، بعد إدانتهما بقتل رجل مسن بغرض السرقة، وإضرام النيران عمدًا في منزله لإخفاء معالم الجريمة.

كشف التقرير الطبي الخاص بالدكتورة نوال الدجوي، المؤرخ في 4 ديسمبر 2024 بناء على طلب المحكمة في قضية الحجر المقامة ضدها من أحفادها أبناء نجلها شريف الدجوي، الحالة الصحية الخاصة بها.

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5850 حاجًّا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.

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